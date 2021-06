Roma, niente ritiro per gli indesiderati: ecco la mossa di Tiago Pinto

ROMA - Una lunga lista di esuberi. O meglio, di indesiderati . Tiago Pinto è alle prese con il mercato in uscita e guarda con un occhio preoccupato verso quei tredici giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti e che dovranno essere smistati per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Tiago Pinto è stato molto chiaro : sarà loro diritto rifiutare una destinazione, anche più di una come già capitato, ma con la consapevolezza che chi resterà a Trigoria si allenerà individualmente con un preparatore atletico e non sarà convocato per il ritiro. Su questo il portoghese è irremovibile e lo ha comunicato già ai giocatori fuori dal progetto.

Tredici giocatori che rientrano dai rispettivi prestiti in giro per l’Europa e ai quali è stato detto di non disfare le valigie ma di tenersi pronti per accasarsi a un’altra squadra. Probabilmente l’unico che a oggi ha qualche chance di rimanere è Kluivert, che verrà visionato da Mourinho durante la prima parte del ritiro estivo. Naturalmente se non dovessero arrivare offerte. Pinto sta lavorando sulle cessioni e sicuramente è sollevato per le buone prestazioni di Olsen all’Europeo (ieri secondo clean sheet con la Svezia) e dell’impiego di Under con la Turchia: entrambi, più Florenzi, potrebbero trovare facilmente una sistemazione. Discorso ben più complicato per gli altri.

La lista degli indesiderati

Robin Olsen - Portiere

Federico Fazio - Difensore

William Bianda - Difensore

Davide Santon - Terzino

Alessandro Florenzi - Terzino

D’evidente Bouah - Terzino

Javier Pastore - Centrocampista

Steven Nzonzi - Centrocampista

Ante Coric - Centrocampista

Alessio Riccardi - Centrocampista

Cengiz Under - Attaccante

Justin Kluivert - Attaccante

Mirko Antonucci - Attaccante