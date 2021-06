"Roma, il Real Madrid piomba su Ibanez: pronta l'offerta"

ROMA - Il Real Madrid piomba su Roger Ibanez. secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club blancos acrebbe messo gli occhi sul difensore brasiliano, fresco di rinnovo del contratto con la Roma, con una clausola da settanta milioni di euro. Carlo Ancelotti, neo tecnico del Real, avrebbe puntato Ibanez per rinforzare il reparto arretrato dopo la partenza di Sergio Ramos: il difensore giallorosso sarebbe il giusto profilo di giocatore giovane e con ottime potenzialità. La Roma valuta il difensore circa 25 milioni: i rapporti col cllub di Florentino Perez sono ottimi, come dimostra l'accordo trovato la scorsa stagione pr il prestito biennale di Borja Mayoral.