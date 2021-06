Roma, Zaniolo ricorda il suo sbarco nella Capitale: "Tre anni fa..."

ROMA - Sono trascorsi già tre anni dallo sbarco di Nicolò Zaniolo alla Roma. Il talento era arrivato dall'Inter insieme a Santon nel corso dell'operazione che aveva portato Radja Nainggolan in nerazzurro. Sbarcato nella Capitale tra l'indifferenza di molti, in poco tempo il ragazzo è riuscito a imporsi in giallorossi grazie alla gestione di Eusebio Di Francesco che lo fece esordire prima in Champions League (al Bernabeu, contro il Real Madrid) e poi in campionato. Oggi Zaniolo ha voluto ricordare sui social il suo sbarco nella capitale postando una sua foto con la sciarpa della Roma poco prima delle visite mediche: "Tre anni fa...", ha scritto sotto la foto. Il primo giorno non si scorda mai.