Pau Lopez, visite mediche ok col Marsiglia: presto l’ok alla cessione

ROMA - Dopo Under, anche Pau Lopez è pronto a dire addio alla Roma. Il portiere spagnolo ieri mattina alle 8 ha lasciato la capitale con un volo privato partito dall'eroe orto di Ciampino. Il giocatore è sbarcato a Marsiglia dove ha sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva, durate diverse ore visto l'infortunio alla spalla che ha fermato il giocatore dallo scorso maggio e che lo ha costretto all'intervento. Visite mediche quindi passate come conferma l'entourage del giocatori. Gli avvocati dei due club in questo momento stanno visionando tutte le carte del trasferimento e del contratto: se non ci saranno intoppi nelle prossime ore arriverà l'ufficialità. Pau Lopez si trasferisce al Marsiglia con la formula del prestito per 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che diventa obbligo in caso di venti presenze. Alla Roma anche altri eventuali 500mila euro di bonus.