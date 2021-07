Ilary Blasi in barca mostra il lato B. E Totti...

Anche questa estate la Sardegna è una delle mete più gettonate dai vip. A fare tappa nell'isola anche Totti, sua moglie Ilary Blasi e il figlio Christian. A bordo dello stesso yacht anche tanti amici della coppia tra i quali Michelle Hunziker, Christian Panucci, Nicola Savino. Negli scorsi giorni a fare il giro del web era stato il tuffo in acqua di Ilary e della conduttrice svizzera (leggi: Totti in barca provoca Ilary e la Hunziker: "Prima le vecchie..."), in questi minuti a catturare l'attenzione degli utenti sui social è il lato B della bellissima conduttrice dell'Isola dei famosi.