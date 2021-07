Roma, ecco il primo nome di Tiago Pinto per sostituire Pedro

ROMA - Pedro è finito quasi a sorpresa nella lista B, cioè tra quei giocatori che non rientrano nei piani della Roma e che adesso sono considerati esuberi, o indesiderati. Lo spagnolo da una settimana si allena a Trigoria individualmente e non partirà per il ritiro in Portogallo: il trentatreenne sta cercando un'altra squadra (tra Italia ed estero) ed entro la fine del mercato dovrebbe lasciare il club.