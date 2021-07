Diretta Roma-Siviglia 0-0: occasioni Oscar e Mkhitaryan

ROMA - Nuova amichevole per la Roma di Josè Mourinho che questo pomeriggio in Portogallo, allo Stadio di Algarve, affronta il Siviglia di Lopetegui che meno di una anno fa aveva battuto i giallorossi negli ottavi di Europa League. Le due squadre si affronteranno a meno di venti giorni dall'avvio ufficiale della stagione. Ampio turnover per la Roma, nove undicesimi di squadra diversa rispetto alla gara di mercoledì scorso contro il Porto.

TABELLINO

Roma-Siviglia 0-0

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Bove, Darboe; Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Mayoral

A disp.: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi, Diawara, Ciervo, Zaniolo, Pellegrini, Dzeko.

?All.: Mourinho.

Siviglia (4-3-3): Dmitrovic; Jesús Navas, Rekik, Fernando, José Ángel; Gudelj, Rakitic, Óscar; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

A disp.: Gnagnon, Munir, Bono, Rony Lopes, Lamela, Pozo, Idrissi, Kounde, Pablo Perez, Carlos, Juanmi, Javi Diaz, Juanlu, Alfonso, Ortiz, Johansson, Ivan, Aspar, Zarzana.

All.: Lopetegui.

CRONACA PARTITA

46' - Termina il primo tempo.

45' - Roma pericolosa su punizione! Il sinistro pericoloso di Carles Perez viene respinto da Dimitrov. Da calcio d'angolo poi Kumbulla di testa sfiora la traversa.

38' - Altro pallone perso dalla Roma, questa volta con Mkhitaryan. En-Nesyri entra in area e lascia partire il sinistro che viene deviato in angolo da Fuzato.

34' - Progressione centrale di Mkhitaryan, che vede l'inserimento di El Shaarawy che, per un soffio, non arriva all'appuntamento con la sfera.

25' - Altra occasione per il Siviglia: En-Nesyri si inserisce in area sull'esterno, il suo tiro viene respinto in qualche modo da Fuzato che ha ben coperto il suo palo.

21' - Palla persa da Fuzato e recuperata da Suso: l'ex Milan prova un sinistro che si spegne debolmente al lato.

15' - Prima grande occasione da gol della Roma! Palla persa del Siviglia, ne approfitta sulla trequarti Mkhitaryan che recupera il pallone e prova il destro deviato da Dimitrovic!

12' - Fallo a centrocampo di Ibanez su En-Nesiry: calcio di punizione per il Siviglia.

10' - Errore del portiere del Siviglia Dmitrovic che, nel rinviare, colpisce Borja Mayoral che non riesce a controllare un pallone oggettivamente complicato.

7' - Brutta palla persa da Darboe in orizzontale, riprende il pallone il Siviglia che lancia in porta Oscar. L'attaccante non riesce però a trovare clamorosamente la porta davanti a Fuzato.

3' - Subito Siviglia pericoloso con il destro di Ocampos che impegna Fuzato.

1' - Partiti! Comincia Roma-Siviglia