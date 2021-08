Roma, tornano i tifosi: il 14 agosto amichevole all’Olimpico con il Casablanca

Il ridotto per le persone Disabili su sedia a rotelle o Invalidi al 100% con accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30).

In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.