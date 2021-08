Zaniolo: "È un nuovo inizio, sono felicissimo. Mourinho mi dà la carica"

ROMA - Tutto facile per la Roma di José Mourinho che questa sera ha battuto il Trabzonspor 3-0 grazie alle reti di Cristante, Zaniolo ed El Shaarawy . Grande prestazione per la squadra giallorossa che si è qualificata alla fase a girone della Conference League. Al termine del match Zaniolo è intervenuto ai microfoni di Sky.

Cosa hai provato al momento del gol? “Ho pensato a tante cose, a tutto il percorso che ho fatto, ai momenti in cui ero in tribuna a guardare i miei compagni, mi sono passate tante cose in testa. Sono felicissimo e stasera penso sia un nuovo inizio, ringrazio chi mi è stato vicino nei giorni più bui, dovrò ringraziare staff, mister, società, tifosi”.

Stai per tornare in Nazionale con Roberto Mancini.

“Ho letto che c’è questa possibilità e sono felicissimo perché vestire la maglia dell’Italia da campione d’Europa in carica è bellissimo, fa bene per la mia autostima. Sono felicissimo e non vedo l’ora di raggiungere i miei compagni in Nazionale”.

Che sensazioni ti dà avere Mourinho come tecnico?

“Mi ha dato una carica incredibile sin dal primo giorno, è un tecnico fantastico, ci mette in testa ogni giorno la mentalità vincente. Quando sei in difficoltà e vedi Mourinho hai una carica in più, così come vedere questi tifosi”.

Quanto sei cresciuto in questo periodo?

“Questo è stato il momento più buio della mia vita, ma mi ha fatto crescere come uomo, prima andavo in palestra così mentre ora ci vado per allenarmi, sono cresciuto come uomo e calciatore. Non tutti i mali vengono per nuocere, sono contento di quello che sto diventando”.