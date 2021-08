Sorpresa all'Arechi: Al Thani in tribuna per Salernitana-Roma!

La tribuna autorità dello stadio Arechi è stata completamente riservata da venerdì alla famiglia Al Thani , in vacanza nel mare della Campania e proveniente direttamente da Capri, ultima tappa del tour italiano. La tribuna autorità è solitamente riservata agli sponsor che si sono spostati nel settore verde. La principessa Al Thani con la sua famiglia, pare sia venuta appositamente per vedere la Roma , anche se molti tifosi salernitani sognano di poter vedere la famiglia che tramite un fondo sovrano controlla il Psg , alla guida della squadra granata.

L’imbarcazione extralusso dei reali

I sette yacht che compongono la ­flotta guidata da un’imbarcazione extralusso di 72 metri, è stata nei giorni scorsi anche a Ischia e davanti alla costiera amalfitana, con una puntata in Cilento. Imponenti le misure di sicurezza per accogliere il reale qatariota allo stadio. I sovrani del Qatar non hanno incontrato i proprietari della Roma, che ieri non erano allo stadio.

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio