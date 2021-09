Xhaka positivo al covid: il messaggio di Mourinho sui social

ROMA - Granit Xhaka è recentemente risultato positivo al Coronavirus e non potrà dunque scendere in campo con la sua Svizzera per le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022, tra cui anche la sfida con l'Italia. Tra i tanti messaggi per il centrocampista dell'Arsenal ha fatto particolare scalpore quello di Jose Mourinho. L'allenatore della Roma, vicinissima a chiudere un accordo proprio con il centrocampista elvetico nell'ultima sessione di mercato, ha infatti commentato l'ultima foto di Xhaka su Instagram scrivendo: "Fai il vaccino e rimettiti.". Il riferimento dello Special One è al messaggio inoltrato dall'ufficio stampa della nazionale elvetica, che ha rivelato la decisione di non vaccinarsi del centrocampista.