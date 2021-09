Roma, ansia per Pellegrini: esami clinici nelle prossime ore

Niente Lituania. Lorenzo Pellegrini e Marco Verratti hanno lasciato il ritiro della Nazionale e salteranno il prossimo impegno nel girone di qualificazione mondiale a Reggio Emilia, dove gli azzurri sono arrivati ieri in serata direttamente dalla Svizzera. Alle 11 si erano allenati al centro sportivo del Basilea, dove è scattato l’allarme per il capitano della Roma. Già nei giorni scorsi Pellegrini aveva avvertito dei fastidi ai flessori della coscia sinistra, nella stessa zona in cui risiede la cicatrice della lesione muscolare che lo aveva costretto a saltare l’Europeo. Lorenzo si era fatto male nell’ultimo derby con la Lazio (datato 15 maggio) e nei primi giorni di ritiro a Coverciano si era fermato per una ricaduta.