Roma, Alba Parietti torna a parlare del gossip sul flirt con Mourinho

ROMA - Circa un anno fa Alba Parietti pubblicò un libro dal titolo "La cacciatrice di narcisi - Mai dare soddisfazione agli str**zi" raccontando degli amori narcisi della sua vita. Tra questi pure quello per José Mourinho, che non si è mai concretizzato in una storia nonostate i gossip di qualche anno fa. La Parietti oggi è tornata a parlare delle voci ai microfoni di Dagospia: “Il gossip che mi ha più divertito? Il flirt tra me e Josè Mourinho, perché ci avrei messo la firma!” svela la conduttrice. In una intervista dell’anno scorso, inoltre, aveva anche dichiarato: “Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore. E’ il mio uomo ideale”.