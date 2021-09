Pellegrini, chi è il tifoso speciale a cui ha donato la maglia dopo la doppietta

Il primo gol di Pellegrini contro il Cska è stato considerato dall’Uefa come il migliore della settimana della Conference League. Una magia, con la quale Lorenzo ha battuto il portiere Busatto in una notte speciale. Conclusa con un gesto gentile. Al termine della partita ha lanciato la sua maglia a un piccolo tifoso, che era sulle spalle del padre. È il figlio del suo barbiere Gennaro, che è diventato suo amico, gestisce un salone in viale Europa, dove vanno anche altri calciatori. Il primo fu Alberto Aquilani, oggi ha una fitta rete di contatti che lo porta ad andare a tagliare i capelli anche ai calciatori del Genoa.