Roma, Sabry può entrare nello staff di Mourinho: "Presto la decisione"

ROMA - L’ex giocatore della Nazionale egiziana e del Benfica, Abdel Sattar Sabry, potrebbe presto entrare a far parte dello staff tecnico della Roma. Come riporta il quotidiano egiziano "Al-Shorouk", sarebbe lo stesso Mourinho a volerlo al suo fianco, tanto che lo Special One avrebbe avuto un recente incontro per capire la fattibilità dell'affare. Abdel Sattar Sabry, parlando a "Al-Watan", ha spiegato la situazione: "Sono stato contattato per lavorare con José Mourinho. Siamo amici e gli ho detto che è un mio desiderio poterlo raggiungere. Potevo unirmi al suo staff già ai tempi del Tottenham, lui però ha lasciato il club poco dopo. E’ stato il suo agente a chiamarmi pochi giorni fa e a dirmi che ero uno dei candidati per entrare nel gruppo di lavoro di Mourinho. Non sono l’unico e attendo una decisione finale nel giro di quattro giorni”. Mourinho sarebbe alla ricerca di un ulteriore elemento da inserire nel suo staff che si occupi prettamente di questioni tattiche.