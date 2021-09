Roma, problemi per Viña e Mkhitaryan: oggi decide Mourinho

ROMA - La Roma rischia di perdere due titolari per la gara di domani contro l'Hellas Verona. Matias Viña si è infatti fermato per una botta al ginocchio subita in allenamento e ieri a scopo precauzionale non si è allenato. Stop ieri anche per Henrikh Mkhitaryan per un affaticamento muscolare: l'armeno è stato lasciato a riposo anche in virtù dei tanti impegni ravvicinati.