Totti visita il Benevento: l'incontro con Foggia e Caserta

ROMA - Francesco Totti visita i giallorossi. Non la Roma, casa sua per oltre trent'anni, ma il Benevento del presidente Vigorito. Quest'oggi l'ex capitano giallorosso insieme a Vincent Candela ha visitato l'Antistadio Imbriani di Benevento incontrando la dirigenza giallorossa. Una visita di cortesia di Totti che con la sua agenzia scouting viaggia spesso in giro per l'Italia alla ricerca di giovani talenti da inserire nella sua scuderia. L'ex numero dieci della Roma ha incontrato il direttore sportivo Pasquale Foggia, suo rivale quando il diesse vestiva la maglia della Lazio, e il tecnico Fabio Caserta.