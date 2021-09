Roma, il programma di Mourinho alla squadra prima del derby

ROMA - È tutto pronto per il primo derby della capitale di José Mourinho. Alle 18 la Roma affronterà all'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri per centrare l'ottava vittoria stagionale e imporsi sui rivali cittadini. Mourinho ha studiato nei minimi dettagli tutta l'organizzazione del fine settimana, a partire dall'allenamento di ieri durato poco meno di un'ora per non affaticare i giocatori e lasciarli riposare per il match. Clima molto disteso a Trigoria, dopo l'allenamento alcuni giocatori sono rimasti in campo per esercitarsi con i lanci lunghi e provare qualche conclusione in porta, sempre con il sorriso e qualche scherzo in campo (Veretout si è improvvisato portiere con una parata plastica a centrocampo).