Roma, Zaniolo rischia la squalifica per il gestaccio dopo il derby

ROMA - Nella delusione per la sconfitta contro la Lazio i tifosi giallorossi possono sicuramente trovare in Nicolò Zaniolo la nota positiva della serata. Perché il talento giallorosso sta finalmente tornando ai suoi livelli e ieri nella stracittadina ha messo in mostra gran parte della sua qualità: strapotere fisico, velocità, qualità e tante occasioni da gol. È stato il migliore in campo della Roma, l'unico ad aver davvero impensierito Reina autore di una grande parata nel secondo tempo.

E naturalmente resta l'amaro in bocca prima per il palo colpito (il secondo stagionale), poi per l'episodio del primo tempo con quel contatto avuto con Hysaj in area che tra le fila giallorosse grida vendetta ma soprattutto un calcio di rigore non fischiato da Guida. Ma il ragazzo di Massa ha dimostrato una crescita rispetto alle altre gare giocate un po' sottotono e che avevano procurato anche qualche malumore tra una parte dei tifosi. Dopo quasi un anno e mezzo senza calcio, Zaniolo aveva bisogno di carburare e giocare più partite possibili per riprendere il ritmo partita e confidenza con la squadra. Bravo Mourinho a schierarlo sempre in campo, bravo Nicolò ad aver lavorato costantemente per ritrovarsi e riuscire a ritornare quello di due stagioni fa.