Abraham: "Roma-Milan? Gli arbitri possono sbagliare. Devo essere un leader"

ROMA - Riscattare la figuraccia in Norvegia e prendere punti per il girone di Conference League. La Roma vuole voltare pagina e domani sera affronterà il Bodo-Glimt per la gara di ritorno del torneo europeo. Alla vigilia del match Tammy Abraham è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Come ti senti dopo l'infortunio con l'Inghilterra? Canti spesso l'inno della Roma... "Le cose stanno andando meglio, ho avuto qualche problemino però voglio esserci sempre per aiutare la squadra e metto da parte qualche problema fisico. Non mi piace avere delle scuse, poi è chiaro che vorrei giocare sempre al 100%, spero di poter tornare al massimo della forma il prima possibile. Mi sono innamorato della Roma dal primo giorno e penso si veda, il mio modo per dimostrare la passione per questo club è tutto questo, devo ripagare con le mie prestazioni la fiducia dei tifosi. Vogliamo rispondere sul campo e dimostrare che teniamo molto alla Roma".

Cosa ti chiede Mourinho?

"Non sto attraversando difficoltà a livello ambientale, il calcio è una sfida. Ho avuto la fortuna di giocare contro di lui in Inghilterra, di allenarmi con lui ed è un contesto di sfida, imparo ogni giorno. Tutta la squadra si sta conoscendo e una volta acquisite le richieste del mister, saremo una squadra vera. Dobbiamo tenere duro, poi Roma non è stata costruita in un giorno come sapete meglio di me".

Vorresti tirare il prossimo rigore?

"No, in quanto attaccante vorrei sempre segnare e contro la Juventus sentivo di avere fiducia ed ero pronto a calciarlo. Sappiamo, però, quale sia la gerarchia dei rigoristi, Veretout è un rigorista straordinario. Spero di tornare a fare presto dei gol con Jordan che tornerà a calciarli bene come ha sempre fatto".

La Roma è stata sorpresa nella gara di andata? Come vi siete preparati per replicare il 6-1?

"Il modo migliore è quello di lavorare con fiducia. Tutta la squadra si aspetta di giocare una buona partita, dobbiamo giocare meglio e voltare definitivamente pagina".