Mourinho: “Contro lo Zorya una finale. Felice di Abraham, i gol arriveranno”

ROMA - Archiviata la vittoria a Marassi contro il Genoa, la Roma di Mourinho si prepara alla sfida di domani sera in Conference League contro lo Zorya . Questo pomeriggio il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Il girone si è complicato. Qual è il significato di questa partita?

"Se vinciamo siamo dentro, se perdiamo siamo fuori. Un pareggio lascia aperto, col destino nelle nostre mani, vincendo il Bulgaria. È così, significa che è una finale per noi e per loro, è una partita importante, lo so che sarà molto dura per noi andare per tanti mesi con campionato e Conference League, ma è un problema che vogliamo avere, non da cui vogliamo fuggire. Domani massima forza per vincere".

Cosa si aspetta da Zaniolo, qualora giocasse?

"Niente di particolare, mi aspetto tutto dalla partita della squadra. È stato come squadra che abbiamo vinto a Genova, come squadra dobbiamo fare di tutto per vincere. Non mi aspetto niente di diverso da quello che mi aspetto dagli altri. Quello che ho detto a Genova è del modo in cui ha festeggiato, è come se avesse giocato 90 minuti".

Rui Patricio è uno dei migliori portieri del campionato. Nelle partite di Coppa di solito c'è turnover, lei lo confermerà?

"Sì. Non è Rui che è tra i migliori, siamo noi che prendendo tre gol a Venezia, prendendo tre gol a Verona, siamo noi come squadra che riusciamo a stare lì con le migliori squadre per performance difensiva. Dipende dalla situazione, penso che Fuzato stia lavorando in modo fantastico. Se deve giocare una partita, sia di Serie A che di Conference League, per me non è un problema. Non sarebbe una notte insonne prima della partita. Gioca Rui domani".