Abraham: “Amo la Roma, non c’è niente di meglio che segnare all’Olimpico”

ROMA - Grande prestazione della Roma che nonostante l'emergenza a centrocampo è riuscita a battere il Torino . La squadra di Mourinho h a vinto 1-0 grazie alla rete segnata nel primo tempo da Tammy Abraham , tre punti che le consentono di salire al quinto posto in classifica , a soli tre punti dalla zona Champions. Al termine del match Abraham è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il match.

Quanto è stato importante segnare anche in Serie A, davanti ai tuoi tifosi?

Come ho sempre detto amo questo club, mi sono sempre sentito a casa, fin dal primo giorno. Non c’è niente di meglio che segnare davanti a questo pubblico.

Cosa pensavi mentre facevi quei trick prima del rigore?

Un momento delicato, le cose stavano andando per le lunghe. Sono rimasto concentrato, ho fatto qualche palleggio anche per dimostrare che mantenevo la freddezza e non ero nervoso.

Ti trovi bene qui? Sai dirmi qualcosa in italiano?

Dammi tre mesi e potrò fare un’intervista in italiano