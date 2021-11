Roma, domani alle 12 la ripresa degli allenamenti. Pessimismo su Pellegrini

ROMA - Dopo la bella e convincente vittoria contro il Torino, la Roma di Mourinho tornerà subito al Fulvio Bernardini per riprendere gli allenamenti. Domani alle 12 la ripresa degli allenamenti, mercoledì il match contro il Bologna, il tecnico dovrà valutare la condizione di diversi giocatori. In primis Lorenzo Pellegrini, uscito dopo pochi minuti contro i granata per un problema alla coscia destra. C'è pessimismo sul capitano giallorosso, confermato anche da Mourinho: "Starà fuori per diverse settimane", ha dichiarato a Dazn.