Mourinho, altro Tapiro d'oro: anche stavolta dribbla Staffelli e va via

ROMA - Dopo quasi un mese Striscia la Notizia ha provato a consegnare un altro tapiro d'oro a José Mourinho . Lo scorso 10 novembre , dopo le sconfitte contro Bodo e Venezia, lo Special One era riuscito a sorprendere Valerio Stafelli e a fuggire in auto senza ritirare il famoso premio della trasmissione.

Tapiro d'oro di nuovo a Mourinho, ma il tecnico dribbla Staffelli

Una scena che si è ripetuta anche in occasione della seconda consegna del tapiro d'oro aggiudicato per il ko all'Olimpico di sabato sera contro l'Inter per 3-0. "Dopo il triplete c’è stata la tripletta. Dica la verità, ha perso apposta perché è ancora interista?", ha chiesto Valerio Staffelli all'allenatore che anche questa volta è andato via senza ritirare il premio. Quello consegnato stasera a José Mourinho è il Tapiro d’oro numero 1.400 di Striscia la notizia.