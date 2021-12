Roma, ecco il vero Abraham: i segreti dell’exploit tra campo e stile di vita

ROMA - La Roma contro l'Atalanta ha visto il vero Tammy Abraham . Non solo attaccante al servizio della squadra per sacrificio, dedizione e tanto lavoro senza palla, ma anche quello goleador. Quello che serviva per battere i bergamaschi. Il centravanti inglese ha giocato una partita da 8 in pagella, con il suo solito lavoro extra per aiutare tutti i reparti, ma ha anche messo a segno una doppietta scaccia pensier i e che lo aiuterà a aumentare il suo score in campionato.

Roma, ecco il vero Abraham: i segreti della sua doppietta con l'Atalanta

Le quattro reti realizzate prima di Bergamo in Serie A gridavano vendetta, soprattutto vedendo il grande lavoro di Abraham in ogni singola partita: corre dal primo all’ultimo minuto, aiuta i reparti, si allarga per permettere l’inserimento dei centrocampisti, gioca di sponda e si rende pericoloso. Cosa gli è mancato? Un po’ di cinismo, una mira leggermente più precisa ma anche un pizzico di fortuna in più che non guasta mai. Perché a gridar vendetta più delle sue quattro reti sono gli otto pali che ha colpito in questa stagione.

Al Gewiss Stadium ha preso la mira, si è intestardito su quel pallone strappato a due difensori e messo in rete dopo neanche un minuto di gioco. Poi il solito lavoro e il 4-1 siglato con un gesto tecnico di spessore, un tiro a giro rapido e potente per anticipare il difensore e battere Musso. Sei reti in campionato, dodici totali: meglio di Dzeko e Voeller alla loro prima stagione in giallorosso. Merito del grande lavoro che porta avanti durante la settimana, di una sua positività che non lo ha mai fatto abbattere nonostante la sfortuna dei legni.