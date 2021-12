Amadou Diawara a gennaio saluterà la Roma per giocare con la propria nazionale. Il centrocampista - poche presenze per lui in questa stagione in giallorosso - è stato infatti convocato dalla Guinea per la Coppa d’Africa. Sul proprio profilo Instagram, la nazionale ha reso noti i 27 giocatori che prenderanno parte alla torneo in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Tra i calciatori scelti dal CT guineano, Kaba Diawara, compare il anche il centrocampista della Roma.