La Roma blinda i suoi gioielli: ufficiali i rinnovi di Zalewski, Bove e Darboe

ROMA - La Roma blinda i suoi talenti. Quest'oggi il club giallorosso ha annunciato i rinnovi di contratto di tre giovani calciatori: Nicola Zalewski, Edoardo Bove ed Ebrima Darboe: "La Roma è quella cosa che se ti entra da bambino ti rimane per tutta la vita", ha dichiarato il primo. "Per me la Roma è e sarà sempre casa", ha dichiarato invece Bove. "Per me è una famiglia, per come mi hanno accolto", ha ammesso invece Darboe.