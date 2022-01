La Roma e Mourinho nel segno della decima in Coppa Italia

ROMA - Comincia l'avventura della Roma in Coppa Italia, la squadra di José Mourinho giovedì alle 21 affronterà all'Olimpico il Lecce di Marco Baroni. Il tecnico portoghese punta anche alla Coppa Italia per riportare a Trigoria un trofeo che manca ormai da 14 anni: "La caccia alla decima comincia", ha scritto sui social il profilo ufficiale del Friedkin Group con la foto di Lorenzo Pellegrini.

La Roma è la seconda squadra dopo la Juventus ad aver vinto più trofei in questa competizione. Adesso con Mourinho punta alla cifra tonda, con la decima tanto ambita dal club e dai tifosi. Ma in ballo questa sera ci sarà anche un'altra decima, quella di Mourinho. Per il tecnico è infatti la presenza numero 10 in Coppa Italia: Mou conta 9 partite nella competizione nazionale con un ruolino di 8 vittorie ottenute e 1 ko (contro la Sampdoria).

L’ultima partita disputata in Coppa Italia da una squadra di Mourinho risale al 5 maggio 2010 ed è la finale che il tecnico portoghese affrontò sulla panchina dell’Inter, proprio contro la Roma allo stadio Olimpico. La sfida vide prevalere i nerazzurri 1-0 con gol decisivo di Milito. Oggi ricomincia la sua avventura in Coppa Italia, ripartendo proprio dall'Olimpico, ma contro altri giallorossi.