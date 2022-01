Mourinho: "Grande risultato. Abraham? Da lui voglio gol in ogni partita"

ROMA - Terza vittoria consecutiva per la Roma in questo 2022. La squadra di José Mourinho ha battuto l'Empoli 4-2 grazie alla doppietta di Abraham e le reti di Zaniolo e Sergio Oliveira. Un grande primo tempo, poi un po' di stanchezza nella ripresa con i gol di Pinamonti e Barami. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato.