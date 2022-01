ROMA - José Mourinho oggi compie 59 anni. Tra radio e social sono tantissimi i tifosi che hanno voluto augurargli buon compleanno, tra questi anche Tammy Abraham, che su Instagram ha ripreso il video celebrativo del club sul tecnico per mandargli un messaggio che sta già facendo il giro dei social: "Sei il migliore del mondo", ha scritto Abraham su Instagram. Proprio Mourinho ha voluto a tutti i costi l'ex Chelsea per sostituire in estate Dzeko, ceduto all'Inter.