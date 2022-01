Roma, Abraham parte per le vacanze: relax a Dubai con la fidanzata

ROMA - Quattro giorni di riposo da sfruttare per rilassarsi e passare un po' di tempo con le famiglie. Mourinho dopo l'allenamento diretto ieri mattina ha regalato il resto della settimana alla squadra: ripresa degli allenamenti fissata a lunedì, con i giocatori e tecnico a riposo prima di riprendere il campionato. Mourinho è tornato a Londra per festeggiare il compleanno con la famiglia, Ibanez è invece a Firenze e Veretout in montagna in Abruzzo. Tammy Abraham ha invece deciso di partire per l'estero e vollare con la fidanzata Leah a Dubai, per ammirare la città nel deserto e godere di tutte i suoi confort. Prima tappa il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo: foto ricordo e poi tappa nelle altre mete turistiche della splendida città degli Emirati.