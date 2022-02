Roma, contro il Genoa le cento panchine in serie A di Mourinho

ROMA - La Roma contro il Genoa potrà finalmente riabbracciare i tifosi in un Olimpico di nuovo con la capienza al 50%. Sarà un rientro speciale per i romanisti, sarà ancora più contento José Mourinho che sabato pomeriggio potrà festeggiare le sue cento panchine in Serie A davanti ai suoi tifosi. Un traguardo importante che Mourinho sperava di vivere con loro, come quando a settembre contro il Sassuolo aveva festeggiato con la Curva Sud le mille panchine da allenatore. La prima presenza il 30 agosto 2008, un Sampdoria-Inter terminato 1-1, l'inizio del cammino con i nerazzurri terminato poi nel 2010 con 76 panchine, due scudetti, una supercoppa italiana, una Coppa Italia e una Champions League. Poi l'avventura alla Roma, tredici anni dopo, e la centesima contro il Genoa.