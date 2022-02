Roma, Mourinho studia il Genoa: drone, filmati e analisi sul maxischermo

ROMA - José Mourinho non lascia nulla al caso, vuole riprendere il campionato centrando la quarta vittoria consecutiva contro il nuovo Genoa di Blessin. Così prima di cominciare l'allenamento tra parte atletica e poi tattica il tecnico ha voluto studiare con la squadra le ultime partite giocate dai suoi per analizzare i lati positivi e quelli negativi. Non solo, sul maxischermo installato all'inizio della stagione a bordo di uno dei campi del Fulvio Bernardini, Mourinho ha voluto mostrare ai suoi anche i movimenti di squadra ripresi negli ultimi giorni dal drone che ha sorvolato Trigoria durante le sedute tattiche. Un lavoro accurato portato avanti insieme ai suoi match analyst che servirà a correggere i problemi tattici.