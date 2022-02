Tiago Pinto: “Zaniolo fondamentale per la Roma”

La posizione della Roma su Zaniolo?

“Io con onestà non posso nascondere che sono stato sorpreso dal rumore per una risposta ovvia. Siamo in un’era in cui Messi ha lasciato il Barcellona per il PSG, nessun DS può dire che un calciatore non partirà mai. Quello che ho detto io è ovvio, come quello che ha detto Mourinho, così come il fatto che Zaniolo è un giocatore fondamentale per la Roma e ha un contratto. Ho detto che non era il momento di parlare dei rinnovi. Qui sto imparando, mi sono aperto per parlare un po’ più coi giornalisti, ma ora devo rivedere la mia posizione perché tutto questo caos non mi è piaciuto. Mi ha fatto piacere la reazione di Mourinho e il fatto che la Roma ha capito che le mie parole siano state strumentalizzate. Su Zaniolo non parlerò più”.