Roma, la formazione contro il Sassuolo: come cambia senza Abraham e Ibanez

ROMA - Dimenticare la sconfitta contro l'Inter e l'eliminazione dalla Coppa Italia, e concentrarsi sulla prossima gara di campionato. La Roma deve cercare la reazione nel prossimo turno di Serie A contro il Sassuolo, con qualche difficoltà in più legata alla formazione. Perché oltre allo squalificato Zaniolo Mourinho potrebbe essere costretto a fare i conti con gli infortuni di Abraham e Ibanez rimediati nella sfida contro i nerazzurri: entrambi i giocatori sono da valutare e potrebbero non essere a disposizione per la gara contro i neroverdi.