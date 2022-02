Roma, attesa Zaniolo: questa mattina il provino decisivo per il Verona

ROMA - Ore di attesa in casa Roma per capire le condizioni di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma ieri non haa svolto l'allenamento di rifnitura per un problema al quadricipite che si trascina da ormai due giorni. il ragazzo è in forte dubbio per la gara di oggi pomeriggio contro il Verona, il forfait è molto vicino. Questa mattina Zaniolo sosterrà il provino decisivo sul campo di Trigoria per capire se potrà essere convocato o meno per la sfida contro gli uomini di Tudor.