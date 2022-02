ROMA - Un grande momento nostalgia all'Olimpico. Sugli spalti per la prima volta insieme sono presenti Francesco Totti e Daniele De Rossi. I due ex capitani della Roma sono in tribuna ad assistere al match della squadra di Mourinho contro il Verona. Se per Totti ormai è la quarta volta sugli spalti in questa stagione, per De Rossi è la prima uscita all'Olimpico per assistere ad un match dei giallorossi.