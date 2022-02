Mourinho e il gesto del telefono a Pairetto: espulsione e calcio al pallone!

Mourinho espulso nel finale dopo un calcio al pallone

Mourinho furioso con Pairetto nel secondo tempo del match contro il Verona. Il tecnico della Roma scatenato in panchina per provare a dare la scossa alla squadra sotto contro gli uomini di Tudor, ma anche nervoso per l'arbitraggio di Pairetto. Prima di tutto lo Special One ha protestato per un contatto tra Ceccherini e Pellegrini nell'area di rigore del Verona, poi invece ha protestato vivacemente per le continue - a suo dire - perdite di tempo del Verona. All'ennesimo giocatore che si è accasciato in campo per crampi, il tecnico ha preso un pallone che aveva vicino e lo ha scaraventato con ira in tribuna, scatenando chiaramente la reazione di Pairetto che è andato a parlare con lui, senza però estrarre il cartellino rosso.