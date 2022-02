Pagelle Roma: Bove e Volpato da sogno, deludono Pellegrini e Oliveira

Roma, i voti peggiori

Maitland-Niles 4,5

Sgrammaticato, distratto. Un pesce fuor d’acqua, per il momento.

Sergio Oliveira 4,5

Ha già abbassato il livello. Perde Tameze sullo 0-2, tira pedate. Resta fuori nell’intervallo

Pellegrini 5

Non è ancora al top e sbaglia quasi tutto.

Roma, i voti migliori

Bove (34’ st) 7,5

Il sogno: entri e segni il gol del pareggio in Serie A, what else? Si sapeva già quanto fosse bravo. Merita più spazio in questa Roma.

Volpato (17’ st) 7,5

Il sogno, parte seconda. Il suo ingresso cambia la partita. Totti, in tribuna di fianco a De Rossi, si gode il pupillo, che diventa il più giovane marcatore di questo campionato.

Zalewski (1’ st) 6,5

Scuote la Roma con la sua freschezza, anche giocando da esterno a tutta fascia. Un altro giovane sul quale investire.