Moviola Roma-Verona: Pairetto insufficiente, recupero sbagliato

I soli 4 minuti di recupero concessi nel secondo tempo da Pairetto (voto 5), anche se poi allungati di circa 50 secondi, lasciano diverse perplessità considerando i 7 cambi effettuati nella ripresa, l’espulsione per proteste di Mourinho, e le tante perdite di tempo per crampi dei giocatori del Verona con Ceccherini che al 29’ st ha avuto bisogno anche dell’ingresso dei medici. E proprio un intervento di Ceccherini un minuto prima aveva fatto lamentare la Roma. Il difendente gialloblù mette una mano sulla spalla di Pellegrini dentro l’area di rigore. Il contatto c’è, ma è lieve. Appare dunque corretta la scelta dell’arbitro di lasciar proseguire il gioco. In ogni caso non c’era nessun margine di intervento Var, perché l’episodio era sotto il controllo di Pairetto, il solo a cui spettava giudicarne l’intensità dal campo. Il direttore di gara di Nichelino, pur non commettendo gravi errori, non sempre riesce a tenere lo stesso metro di giudizio: al 3’ pt non sanziona un fallo di Gunter su Felix, mentre poco dopo punisce con una punizione, da cui nasce il gol del vantaggio del Verona, l’intervento di Smalling su Simeone. Erano falli da punire entrambi. Corrette le 5 ammonizioni. Al 32’ pt attento il primo assistente Paganessi ad annullare per fuorigioco la rete di Simeone. Sul tocco di Lazovic, l’attaccante era oltre la linea del penultimo difendente. Decisione poi confermata con un silent check. Var: voto 6.