Roma, Zaniolo torna a disposizione: ci sarà contro lo Spezia

ROMA - José Mourinho ritrova Zaniolo per gli allenamenti e lo Spezia. Il vdntiduenne giallorosso oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico, è tornato ad allenarsi col gruppetto di giocatori che non sono scesi in campo nella deludente gara contro il Verona giocata sabato scorso. Zaniolo ha recuperato dal problema al quadricipite che lo aveva costretto a saltare la sfida contro gli uomini di Tudor e sarà regolarmente a disposizione per la gara di domenica prossima contro lo Spezia.