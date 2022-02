Roma, Nuno Santos sulla squalifica: “Non vedo, non sento, non parlo”

ROMA - Pioggia di squalifiche per la Roma: due turni di stop a José Mourinho, una al preparatore Rapetti, stop fino all'8 marzo per Tiago Pinto ma non solo. Anche il preparatore dei portieri Nuno Santos è stato squalificato due giornate per i fatti di Roma-Verona. Il giudice sportivo ieri lo ha squalificato "per avere, al 41° e 47° del secondo tempo, rivolto espressioni gravemente insultanti al Direttore di gara".