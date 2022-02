Roma, i tifosi hanno ragione a stare tutti con Mourinho

Non so se è vero, ma mi dispiace comunque di leggere sui giornali che la storia di Francesco Totti con Ilary Blasi si sarebbe consumata. Mi viene da dire che non ci credo. Mi piace proprio che i tifosi della curva stiano tutti con Mourinho e gli siano accanto in un percorso non sempre facile tra squalifiche ed altro. Ha avuto una squalifica dura Mourinho, per un suo diverbio con gli arbitri. Già l’ho scritto altre volte: «Mourinho, con gli arbitri devi stare attento!».

Credo che non la possiamo fare ancora molto lunga sul fatto che Zaniolo ha frequentato una discoteca. Certo, c’è sempre il problema del Covid, ma è altrettanto certo che non ci dobbiamo dimenticare la giovane età dei calciatori e la voglia, ogni tanto, di divertirsi. Voglio tornare su quanto ho scritto prima, che i tifosi della curva stanno con Mourinho. Hanno ragione, perché si trovano di fronte un grande allenatore che ha avuto successo ovunque nel mondo. Ma si trovano, innanzitutto, davanti a un uomo rigoroso, che sa vivere i propri errori, le proprie sconfitte ma, in genere, è portatore di vittorie.