Roma, le possibili avversarie agli ottavi di Conference League

Sorteggio ottavi Conference League, le possibile avversarie della Roma

Domani alle 13 scatterà il sorteggio a Nyon del prossimo turno della competizione europea nel quale saranno presenti tutte e sedici le qualificate, divise in due urne. In una le otto prime classificate dei gironi che verranno accoppiate alle otto vincitrici degli spareggi che si sono sconclusi questa sera. Le possibili avversarie della Roma sono tutte quelle presenti nell’urna dei playoff, in quanto nel torneo non sono presenti altre squadre italiane e non c'è il vincolo sulle formazioni già incontrate nei gironi (il Bodo). Il sorteggio si svolgerà domani a Nyon alle 13, in direttasu Sky Sport, Dazn e testuale sul corrieredellosport.it.

Queste le possibili avversarie della Roma

Bodo

PSV

Partizan Belgrado

Marsiglia

Leicester

Slavia Praga

Vitesse

Paok Salonicco