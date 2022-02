Roma, Mourinho recupera Mkhitaryan, Mancini, Zaniolo ed El Shaarawy

ROMA - Il sorriso timido di Mkhitaryan rincuora la Roma, in questo giovedì di sole che abbaglia tutto tranne le preoccupazioni. Micki sa cosa sia la guerra, l’ha sentita dentro casa sua in Armenia, ed è uno dei giocatori più turbati dall’invasione russa. Ma almeno ha risolto il problema di salute che gli aveva impedito di giocare contro il Verona e ha dato a Mourinho la disponibilità per La Spezia, dove lo scorso anno segnò nel finale il gol del pareggio valso come pass per l’Europa dei piccoli. Mkhitaryan in questo momento è il blocco di cemento a cui la Roma si può appoggiare per superare la propria crisi tecnica. […] Mourinho non ne celebrerà pubblicamente il recupero perché ha deciso di non convocare una conferenza stampa prima della trasferta. […] Oltre a Mkhitaryan, tornano disponibili Mancini, El Shaarawy (anche lui in gol al Picco nel 2021) e Zaniolo, oltre a Shomurodov che può essere un’opzione offensiva nel secondo tempo. Proprio Zaniolo, che si è ristabilito dopo un edema alla coscia, verrà valutato nei prossimi allenamenti ma sarà certamente convocato: è emozionato all’idea di giocare per la prima volta da avversario contro la squadra della sua città. In tribuna troverà familiari ed amici a sostenerlo, quindi spera di essere scelto tra gli undici titolari.