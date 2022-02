Roma, Mourinho fa affidamento sul fattore angolo

ROMA - C’ è una Roma da dieci, in questo campionato pieno di delusioni. É il numero di serie vincente dei gol derivati da una risorsa vetusta quanto preziosa: il calcio d’angolo. Nessun’altra squadra di Serie A sfrutta così efficientemente i tiri dalla bandierina. Sono 10 reti su un totale di 44, il 22,7% del malloppo. D’altra parte nulla accade per caso: nella specialità Mourinho fa lavorare tantissimo i giocatori durante gli allenamenti, sia in fase offensiva che difensiva, studiando movimenti e marcature. Dopo la sosta di gennaio il corner power ha ricevuto un impulso ulteriore: gli ultimi tre gol segnati dalla Roma, compresi i due dei ragazzi Volpato e Bove contro il Verona, sono arrivati sugli sviluppi di calcio d’angolo. L’altro, a Reggio Emilia, ha evitato negli ultimissimi minuti una sconfitta con il Sassuolo, grazie alla spizzata di testa di Cristante sotto al settore dei tifosi romanisti. […] La Roma segna tanto da calcio d’angolo anche perché tira più corner di tutti: finora sono stati 154, cioè quasi 6 a partita. […] E attenzione, in vista di Spezia-Roma: Mourinho all’andata risolse la pratica, beffando il pupillo Thiago Motta, proprio grazie a due calci d’angolo, che fruttarono i gol di Smalling e appunto Ibañez. Per tornare alla vittoria, dopo tre pareggi deludenti, la Roma potrebbe avvalersi dello stesso supporto offensivo, in mancanza di altro.