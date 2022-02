Roma, lo sfogo di Rosella Sensi contro Pallotta: "Sempre assente, mai vincente"

ROMA - Duro sfogo social di Rosella Sensi contro James Pallotta. L'ex presidente giallorosso in una intervista aveva nuovamente incolpato la precedeente gestione per aver ereditato una "situazione da bancarotta". Ecco la risposta di Rosella Sensi sul profilo Instagram:"È proprio vero che la vergogna non conosce fondo. Ho letto l’inutile e ripetitiva intervista a Pallotta apparsa questa mattina su un quotidiano. Ho letto le solite chiacchiere, le solite giustificazioni ma la storia si narra coi fatti, coi numeri e coi trofei. Oggi l’eredità debitoria della Roma è enorme e non permette a un club che era costantemente tra le big di competere per gli obiettivi che la nuova proprietà vorrebbe. Ancora fatti: Pallotta è stato il presidente meno vincente della storia romanista, il più assente, lontano da una realtà che avrebbe meritato ben altri risultati e ben altro affetto. Parla di bancarotta ma probabilmente non conosce nemmeno il significato della parola. Basta bugie!"