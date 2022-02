Vitesse, la scheda: tutto sull'avversaria della Roma in Conference League

ROMA - Sorteggio di Conference League favorevole per la Roma di José Mourinho che agli ottavi di finale della competizione europea affronterà il Vitesse . La squadra olandese ha sede nella città di Arnhem , città dei Paesi Bassi di 159.265 abitanti, sul Basso Reno, capoluogo della provincia della Gheldria. Nella Eredivisie vanta come miglior risultato il terzo posto nella stagione 1997-1998, quando il suo attaccante Nikos Machlas fu capocannoniere del campionato e Scarpa d'oro d'Europacon 34 gol.

Vitesse, tutte le informazioni sull'avversaria della Roma in Conference League

Il Vitesse vanta una partnership con il Chelsea grazie all'amicizia tra i due proprietari russi Valeriy Oyf e Roman Abramovich. Il club inglese negli ultimi dieci anni ha infatti mandato in prestito ben 29 giocatori (tra giovani e giocatori che avevano bisogno di continuità) al club olandese, tra cui Mason Mount, Nemanja Matic e Armando Broja.

Il Vitesse in questa stagione si trova al sesto posto nel campionato olandese, con venti punti di distacco dalla prima in classifica, l'Ajax. Reduce da tre sconfitte e un pareggio, la squadra allenata dal tedesco Thomas Letsch (ex Salisburgo e Austria Vienna) non è al livello dei primi club della categoria, portando avanti risultati piuttosto altalenanti in campionato ma fin qui efficaci in Conference League.

La squadra infatti è riuscita a battere nei playoff il Rapid Vienna, quindi entrando nel sorteggio degli ottavi di finale, ma sorprendentemente trovò la vittoria ai gironi anche contro il Tottenham allenato allora da Nuno Espirito Santo: un 1-0 che aiutò la squadra a prendersi la seconda posizione in classifica grazie anche alla partita persa a tavolino dagli Spurs per non aver giocato il match contro il Rennes causa positivi al Covid nel gruppo squadra.

Il Vitesse è composto prevalentemente da giovani, basti pensare che in rosa è presente un solo giocatore di 30 anni e uno di 29, poi tutti gli altri under 27. L'attacco del club olandese è retto da Lois Openda, punta centrale di 22 anni arrivato in prestito dal CLub Bruges. È una squadra con un mercato estivo e invernale principalmente composto da prestiti, ben sette, mentre l'unico acquisto è quello di Nikolai Baden Frederiksen, attaccante norvegese arrivato per 1,8 milioni dalla Juventus Under 23. Un mercato portato avanti in estate da Johannes Spors, considerato l'allievo di Ralf Rangnick, prima del suo addio per rivestire l'incarico di direttore sportivo del Genoa. Il Vitesse gioca con il 3-4-1-2, che può diventare 4-3-3 in base anche alle caratteristiche dei giocatori in campo.