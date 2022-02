Roma, gli ottavi con il Vitesse. I tifosi: "Squadra da asfaltare nella doppia sfida"

ROMA - "Finalmente per una volta ci ha detto bene". I tifosi della Roma sono contenti dell'esito del sorteggio di Conference League che ha messo davanti ai giallorossi gli olandesi del Vitesse (leggi la scheda sulla squadra) . Squadra al sesto posto nella Eredivise, per i romanisti non dovrà essere un problema riuscire a superare il turno: "Ci poteva capitare il Marsiglia o il Leicester, non possiamo che essere contenti del Vitesse". Ma non solo, perché dall'urna poteva essere estratta anche un'altra temibile squadra: "Io avevo il timore che uscisse il Bodo/Glimt. Sono ancora troppo arrabbiato per la sconfitta per 6-1, non sarei riuscito a vedere la doppia gara".

Roma-Vitesse, i tifosi fiduciosi: "Dobbiamo batterli senza problemi"

Partita soft, ma non da sottovalutare: "Il Vitesse è un avversario abbordabile, ma la Roma deve giocare decisamente meglio per evitare cadute o figuracce. Voglio vederli asfaltati visto che Psv e Ajax in campionato li hanno entrambi battuti 5-0, però la Roma deve trovare una sua identità di gioco per far bene e non avere problemi". E ancora: "Sono fiducioso, ma a patto che la Roma giochi da Roma. perché come ha pareggiato con Genoa, Sassuolo e Verona così può farlo anche in Europa. Se non giochi bene e non diventi squadra, puoi perdere contro chiunque".