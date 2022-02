Sérgio Oliveira, sorpresa al Porto: incontro in hotel prima della Lazio

ROMA - La Lazio ieri sera ha ospitato il Porto per i sedicesimi di ritorno di Europa League. un pareggio amaro per gli uomini di Sarri, eliminati dalla competizione dall'ex squadra di Sergio Oliveira, centrocampista della Roma. Proprio il portoghese - riferisce A Bola - ha fatto visita al Porto poche ore prima il fischio d'inizio del match dell'Olimpico. oliveira ha salutato i i giocatori e il tecnico, lasciati a gennaio per sbarcare alla Roma. Un in bocca al lupo anche per la partita contro la Lazio, rivale della squadra giallorossa.